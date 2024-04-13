Небольшой дождь и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество Сегодня 07:08

В Подмосковье и столице в субботу местами пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 12 — плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 3 — плюс 5 градусов, днем будет плюс 15 — плюс 17, пройдет небольшой дождь. Ветер усилится порывами до 15 м/с.