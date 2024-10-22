Небольшой дождь и до +12 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь.
Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем 23 октября — от плюс 10 до плюс 12. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.