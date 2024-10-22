Небольшой дождь и до +12 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.