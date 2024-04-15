Небольшой дождь и до +12 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

В понедельник в Подмосковье и столице пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура в Москве составит плюс 10 — плюс 12 градусов, в области — от плюс 9 до плюс 12, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в регионе определяет тыловая часть глубокого циклона, Его центр сейчас смещается с Ленинградской области на Архангельскую. В понедельник прогнозируется облачность с прояснениями.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 13-18 м/с. Атмосферное давление днем подрастет до 734 мм рт. ст., относительная влажность составит 60%.

В регион вернулась более привычная для середины весны погода с дождем, пониженным атмосферным давлением, содержанием кислорода воздухе в пределах нормы.

Сейчас у жителей могут отмечаться общая слабость, разбитость и быстрая утомляемость. Это происходит из-за частых колебаний метеопараметров, перепадов атмосферного давления и температуры. Кроме того, после долгой зимы организм меняет биологические ритмы, что является серьезной нагрузкой.