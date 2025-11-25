Небольшие осадки и около 0 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник температура прогнозируется минус 1 — плюс 1 градус, местами пройдут небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами образуется гололедица.
Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 478 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 1 — плюс 1 градус, днем 26 ноября — от плюс 2 до плюс 4. Пройдут небольшие осадки, местами умеренные.
