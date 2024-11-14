Небольшие осадки и до +3 градусов ожидаются в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в четверг местами пройдут небольшие осадки, температура будет плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.