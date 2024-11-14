Небольшие осадки и до +3 градусов ожидаются в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг местами пройдут небольшие осадки, температура будет плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Скорость юго-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 1 — плюс 1 градуса, днем 15 ноября она ожидается в районе плюс 1 — плюс 3 градусов. Также будут небольшие осадки.