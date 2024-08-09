Небезопасный безопасный счет: как мошенники обманывают россиян от имени банков

В России участились случаи обмана людей от имени банков через убеждение их клиентов снять со счетов накопленные средства или взять кредиты, которые потом перевести на якобы «безопасный счет» после «подозрительной попытки» по их обналичиванию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Чаще всего злоумышленники действуют по одной и той же схеме. Они звонят людям, представляются сотрудниками банков или сотрудником любой иной государственной службы, а в разговоре используют заранее украденные персональные данные человека – обращаются по имени и отчеству, могут назвать последние цифры счетов или банковских карт, чтобы разговор звучал более правдоподобнее.

По словам начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Московской области, подполковника полиции Александра Зарипова в случае, если вы поняли, что общаетесь с мошенником, следует выполнить следующие шаги:

Не давайте личную информацию. Никогда не сообщайте свои личные данные, пароли или банковскую информацию, СМС-коды подтверждения, внимательно читайте полное содержание поступившего СМС-сообщения Прекратите разговор. Немедленно положите трубку и не продолжайте диалог. Сообщите в правоохранительные органы. Позвоните в «112» и напишите заявление в полицию. Предупредите близких. Расскажите друзьям и родным о ситуации, чтобы они тоже были осторожны. Проверьте свои аккаунты. Убедитесь, что ваши финансовые и интернет-аккаунты находятся в безопасности. Будьте осторожны в будущем. Следите за подозрительными звонками и сообщениями, не доверяйте незнакомцам.

«Берегите себя и свои данные!», - добавил Александр Зарипов.

Мошенники убеждают собеседников, что их финансовые накопления кто-то пытался украсть, а чтобы с ними ничего не случилось, предлагают перевести на «безопасный счет», которого на самом деле не существует ни у одного из российских банков.

Например, Сбер напоминает россиянам, что любой банковский счет является безопасным до тех пор, пока его владелец не предоставил злоумышленникам секретную информацию, которую сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают ни по телефону, ни в офисе обслуживания клиентов.

Мошенники также научились подделывать номера телефонов, которые очень похожи на официальные контакты банков. Чаще всего они меняют одну цифру, а, если отвечать на звонок с незнакомого номера, заметить это отличие крайне сложно. Специалисты рекомендуют не отвечать на незнакомые номера, а также перепроверять всю информацию в банках, связавшись с ними самостоятельно.

В МВД пояснили, что преступники будут пытаться узнать у гражданина номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, их передавать нельзя не под какими уговорами. Также злоумышленники могут вам угрожать уголовной ответственностью если вы не будете выполнять их требования, данные угрозы нельзя воспринимать в серьез, и сразу завершать разговор.

Обеспечение безопасности в Подмосковье

В Московской области также действует Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка. Ведомство также занимается противодействием терроризму и экстремизму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Кроме того, Воробьев выражал надежду, что в интересах безопасности будет активнее использоваться биометрия.

«Биометрия — это неизбежность. Но я согласен, что это все основано на принципах добровольности. Действительно, никто никого не заставляет. <…> Это (применение биометрии - ред.) удобно, поэтому люди соглашаются, потребители услуг соглашаются и охотно используют биометрию. Поэтому я думаю, что распространение, внедрение ее будет очень-очень заметным. Хотелось бы, чтобы это было во всех сферах, в том числе и в связанных с безопасностью человека», — сказал Воробьев.