Неадекватная москвичка превратила квартиру в мусорную свалку и выжила соседей

сегодня в 18:43

Жители Москвы сбежали из новой четырехкомнатной квартиры на улице Шаболовке в Москве из-за соседки с синдромом Плюшкина. Она складировала мусор в своем жилье, сообщает 360.ru .

Семья Марии приобрела четырехкомнатную квартиру. Однако затем выяснилось, что женщина, живущая сверху, на протяжении многих лет складировала мусор в своем жилище.

Квартира Марии стала непригодной для проживания. Стены отсырели, образовалась плесень. Предметы мебели оказались испорчены.

Мария рассказала, что она с семьей переехала 2 февраля. Уже 4-го числа их затопили. Проживать в новой квартире невозможно. Семье пришлось уехать к маме в деревню.

Женщину, копившую хлам, увезли в больницу. Ее жилье опечатали, однако проблема не решилась. Прошлые жильцы много раз жаловались на антисанитарию.

На опубликованных фото кухня в квартире у женщины с синдромом Плюшкина завалена вещами. На полу лежал неизвестный мужчина.

