Не вступать в контакт: в парке птиц «Малинки» рассказали о сбежавшем кенгуру

В пресс-службе парка отметили, что питомец перепрыгнул через забор. Главный ветеринарный врач парка Александра Лашко добавила, что все животные в «Малинки» покладистые и знают людей. Важно помнить о том, что кенгуру является диким животным и пытаться вступить в контакт с животным без сопровождения специалиста, чтобы не спугнуть особь.

«Обращаем ваше внимание, что мы не рекомендуем приближаться к кенгуру и пытаться поймать его самостоятельно, так как не можем гарантировать, как животное себя поведет. Ваше здоровье и безопасность, а также благополучие животного для нас в приоритете», — предупредили в пресс-службе местных жителей.

Отмечается, что для возвращения дикого животного в парк была организована поисково-спасательная операция с привлечением ветеринарных врачей и зоологов, которые квалифицированно иммобилизируют сбежавшего. Более того, администрация парка призвала подключаться к поискам всем желающим, кто хочет вступить в команду волонтеров, и получить за это бесплатные билеты в знак благодарности за помощь.

В итоге кенгуру удалось вернуть.