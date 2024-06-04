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Не все потеряно: арестованному замглавы Минобороны могут вернуть имущество

Находящемуся под следствием Тимуру Иванову законно снимут арест с активов
Общество

Арестованные активы замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут законно вернуть владельцу, пишет ТАСС.

Это возможно при вынесении приговора о виновности или доказанной непричастности обвиняемого к арестованному имуществу, сообщил адвокат Эдуард Исецкий.

Адвокат не исключил возможность ареста имущества третьих лиц.

Он отметил, что обвиняемый не может распоряжаться своими арестованными активами.