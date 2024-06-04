Не все потеряно: арестованному замглавы Минобороны могут вернуть имущество

сегодня в 04:42

Находящемуся под следствием Тимуру Иванову законно снимут арест с активов

Это возможно при вынесении приговора о виновности или доказанной непричастности обвиняемого к арестованному имуществу, сообщил адвокат Эдуард Исецкий.

Адвокат не исключил возможность ареста имущества третьих лиц.

Он отметил, что обвиняемый не может распоряжаться своими арестованными активами.