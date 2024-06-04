Не все потеряно: арестованному замглавы Минобороны могут вернуть имущество
Находящемуся под следствием Тимуру Иванову законно снимут арест с активов
Арестованные активы замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут законно вернуть владельцу, пишет ТАСС.
Это возможно при вынесении приговора о виновности или доказанной непричастности обвиняемого к арестованному имуществу, сообщил адвокат Эдуард Исецкий.
Адвокат не исключил возможность ареста имущества третьих лиц.
Он отметил, что обвиняемый не может распоряжаться своими арестованными активами.