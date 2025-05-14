«Не в первый раз»: эксперт оценил влияние рекордных майских заморозков на урожай

Эксперт-аналитик Александр Корбута заявил, что рекордные майские заморозки в этом году могут значительно повлиять на урожайность, но специалисты точно справятся: внештатная ситуация возникает не в первый раз, сообщает сайт MK.Ru .

«Обычно для прогнозирования синоптики берут многолетние ряды и делают рекомендации, на которые ориентируются аграрии. Но минувший и нынешний годы вываливаются их этого климатического ряда. Таких майских заморозков по продолжительности и температурам мы не знали больше 100 лет», — сказал Корбута.

По его словам, особенная ситуация сложилась с посевами сахарной свеклы: майские заморозки зацепили 12% из более 120 тысяч засеянной площади, но это очень рентабельная культура. Промышленной переработкой свеклы занимаются крупные холдинги, оптовая торговля сахаром дает средства на дополнительные работы.

В последние десятилетия ученые прогнозировали глобальное потепление, по этим данным создавались устойчивые к засухам и суховеям сорта, теперь речь идет о серьезном похолодании.