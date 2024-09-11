Российская компания «Чистая линия» активно оказывает помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. В рамках этой деятельности компания организует специальные учебные тренировки для подготовки операторов беспилотников, сообщает 360.ru .

Практические занятия проходят на оборудованном полигоне, где специалисты отрабатывают навыки управления дронами и ведения разведки. Особое внимание уделяется использованию беспилотников в боевых условиях для обеспечения безопасности воинских подразделений.

По словам вице-президента «Чистой линии» Армена Бениаминова, компания регулярно направляет в зону спецоперации не только гуманитарные грузы, но и более серьезное оснащение, включая различные типы БПЛА. Бениаминов подчеркнул, что все поставки осуществляются по запросам и потребностям российских бойцов.

Кроме того, «Чистая линия» доставляет в приграничные районы оборудование для военных медиков, а также средства для поддержания морального духа бойцов, такие как мороженое. Оно, по мнению Бениаминова, «вырабатывает гормон счастья».