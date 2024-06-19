Не стойте под деревьями: погода в Москве резко ухудшится на целые сутки

В четверг, 20 июня, в Москве ожидается резкое ухудшение погоды — город накроет ливень с грозой, также ожидаются порывы ветра со скоростью до 20 метров в секунду. При непогоде горожанам посоветовали не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них машины, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал столичного Городского хозяйства.

Ненастная погода в Москве продлится на протяжении суток. По прогнозам, максимальный объем осадков в городе выпадет утром и днем. В службе ЖКХ и благоустройства предупредили, что завтра на столице может обрушиться до 40 миллиметров осадков, что больше половины от месячной нормы.

В преддверии непогоды на улицах начали дежурить 300 бригад сотрудников ГУП «Мосводосток» и около 290 спецмашин. К дежурству также привлечена перекачивающая техника инженерных организаций и дорожных служб.