Не сошлись в идеологии: пранкер разгромил Боню за подбор помощницы без детей

Общественный деятель и журналист Сурен Каграманов, более известный как пранкер Сорян, осудил телеведущую Викторию Боню за объявление о поиске личной помощницы без мужа и детей: он считает, что таким образом она пропагандирует движение чайлдфри, сообщает aif.ru .

«Что она несет?! Знаете, что самое интересное? Самое-то интересное, что я с Викторией Боней дружу. Для меня очень странно, когда человек восходит на гору с российским флагом и при этом не думает, что можно писать в социальных сетях, а что нет», — сказал Каграманов.

По его словам, на данный момент они с Боней не сошлись в идеологии. Президент России Владимир Путин говорит, что женщины должны рожать, руководство на работе — идти им на встречу, а Боня ищет сотрудницу без детей, отметил пранкер.

Ранее телеведущая опубликовала на личной странице в соцсети пост о поиске личной помощницы: без семьи, без детей, с возможностью быть доступной 24/7, со знанием английского и личным авто.