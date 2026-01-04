Не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно получить рабочую профессию

В России выпускники 9-х классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, смогут на бесплатной основе получить рабочую профессию из перечня, определенного региональными властями, сообщается на сайте Госдумы.

Закон по этой инициативе вступил в силу с 1 января 2026 года.

Как уточнил председатель ГД РФ Вячеслав Володин, данный документ появился в интересах детей. Он будет способствовать вовлечению в обучение тех, кто по некоторым причинам не смог получить аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не ждать следующей попытки сдать экзамен и получить аттестат.

Кроме того, он считает, что закон позволит регионам РФ восполнить существующий недостаток рабочих кадров, учитывая собственные потребностей, от этого зависит развитие экономики.

26 декабря заработали нормы, упрощающие обучение рабочей специальности для участников СВО. Бойцы после возвращения могут бесплатно получить второе среднее профобразование.

