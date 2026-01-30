Не российская: названа самая вкусная кухня мира

сегодня в 15:43

Греческая кухня стала самой вкусной в мире

Греческая кухня уже второй год подряд становится лидером в рейтинге государств с самой вкусной едой в мире. Его составляет статистическая организация World Population Review, сообщает ТАСС .

Рейтинг формируется на основе около 400 тыс. индивидуальных отзывов. Государствам ставят от одного до пяти баллов.

В 2025 году Греция получила среднюю оценку 4,6. Она осталась на первом месте.

Вторую позицию заняла Италия (4,59). На третьем месте была Мексика (4,52), на четвертом — Турция (4,5). Россия оказалась всего лишь на 34-й позиции.

