«Не просто ритуал»: священник объяснил, в чем смысл покаяния

Таинство исповеди, или покаяние — для многих верующих лишь ритуал, смысл которого они до конца не понимают. Священник Николай Савченко объяснил, для чего нужно каяться и почему люди не хотят или боятся это делать, сообщает Общественная служба новостей .

«Покаяние — это не просто ритуал, это глубокий внутренний процесс», — сказал батюшка.

По его словам, здесь очень важно осознавать свое несовершенство. Если человек видит и осознает свои ошибки, он начинает путь к их исправлению — это основа духовной жизни.

Гордыня же, наоборот, мешает человеку покаяться в своих грехах, то есть признать свое несовершенство. Именно это не дает людям искренне раскаяться.

В то же время нельзя заставить человека покаяться — это можно сделать только добровольно, иначе смысла в таком раскаянии не будет, добавил священник. «Невольник — не богомольник», — гласит пословица.

По его словам, мы совершаем ошибки каждый день, а покаяние — это желание их исправить. Настоящее покаяние не ограничивается исповедью — это образ жизни, постоянная работа над собой, над своими ошибками и несовершенствами. Это и есть духовный труд, заключил отец Николай.