«Не поощрение»: власти Орловской области объяснили выплаты беременным школьницам

Губернатор Орловской области объяснил выплаты беременным школьницам
Общество

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил выплаты беременным школьницам. По его словам, акцент делается не на поощрении, а на спасении жизни будущего ребенка.

Власти Орловской области расширили программу финансовой поддержки беременных, распространив ее в том числе на школьниц. Согласно изменениям, внесенным губернатором Андреем Клычковым в указ о выплате 100 тысяч рублей, теперь и учащиеся школ могут подать заявку на получение этих средств. Глава региона подчеркнул, что правительство не поощряет ранние беременности, а создает возможности для того, чтобы ребенок появился на свет.

«Мы уже не первый год делаем работу по созданию условий для того, чтобы сохранить детей, и начали ее вместе с нашими общественными организациями, с Орловской митрополией», — отметил губернатор в эфире радио Sputnik.

По его словам, работа ведется через психологические кабинеты и посредством материальной поддержки рожающих девушек, чтобы они не решались на прерывание беременности. Он добавил, что бывают редкие случаи, когда старшеклассницы оказываются в подобном положении. Если такие единичные случаи происходят, то задача властей — оказать поддержку в этой сложной ситуации, пояснил Клычков.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, инициатива направлена на разрешение кризисных ситуаций.

«В кризисной ситуации, когда уже есть совершившиеся жизненные ситуации, в которых требуется помощь и поддержка, она будет оказана, на нее уже заложен бюджет», — заявила она.

В России существуют центры, где молодым беременным девушкам оказывают помощь с жильем и родами, напомнила депутат Госдумы. Одно из направлений деятельности таких центров — это оказание помощи совсем юным матерям в сохранении беременности, рождении и воспитании ребенка. По словам Буцкой, часто бывают ситуации, когда родители выгоняют беременных школьниц из дома. Поэтому в таких центрах девушки с детьми могут проживать, им помогают закончить школу, получить образование и сделать первые шаги к трудоустройству и обеспечению себя, заключила парламентарий.