«Не поощрение»: власти Орловской области объяснили выплаты беременным школьницам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил выплаты беременным школьницам. По его словам, акцент делается не на поощрении, а на спасении жизни будущего ребенка.

Власти Орловской области расширили программу финансовой поддержки беременных, распространив ее в том числе на школьниц. Согласно изменениям, внесенным губернатором Андреем Клычковым в указ о выплате 100 тысяч рублей, теперь и учащиеся школ могут подать заявку на получение этих средств. Глава региона подчеркнул, что правительство не поощряет ранние беременности, а создает возможности для того, чтобы ребенок появился на свет.

«Мы уже не первый год делаем работу по созданию условий для того, чтобы сохранить детей, и начали ее вместе с нашими общественными организациями, с Орловской митрополией», — отметил губернатор в эфире радио Sputnik.

По его словам, работа ведется через психологические кабинеты и посредством материальной поддержки рожающих девушек, чтобы они не решались на прерывание беременности. Он добавил, что бывают редкие случаи, когда старшеклассницы оказываются в подобном положении. Если такие единичные случаи происходят, то задача властей — оказать поддержку в этой сложной ситуации, пояснил Клычков.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, инициатива направлена на разрешение кризисных ситуаций.

«В кризисной ситуации, когда уже есть совершившиеся жизненные ситуации, в которых требуется помощь и поддержка, она будет оказана, на нее уже заложен бюджет», — заявила она.

В России существуют центры, где молодым беременным девушкам оказывают помощь с жильем и родами, напомнила депутат Госдумы. Одно из направлений деятельности таких центров — это оказание помощи совсем юным матерям в сохранении беременности, рождении и воспитании ребенка. По словам Буцкой, часто бывают ситуации, когда родители выгоняют беременных школьниц из дома. Поэтому в таких центрах девушки с детьми могут проживать, им помогают закончить школу, получить образование и сделать первые шаги к трудоустройству и обеспечению себя, заключила парламентарий.