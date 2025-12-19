«Не ожидала»: вопрос вдовы бойца СВО оперативно решился после звонка Путину

После звонка на прямую линию президенту России Владимиру Путину, в Новосибирске вдове военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции, была назначена положенная ей пенсия и выданы документы, подтверждающие статус члена семьи погибшего, сообщает Life.ru со ссылкой на Mash Siberia.

Кристина сообщила, что направила свое обращение главе государства всего несколько дней назад. После этого с ней оперативно связались и уладили все формальности в течение четырех часов. Женщина призналась, что была потрясена такой оперативностью решения проблемы и не могла поверить в происходящее. Она выразила благодарность Путину за проведение прямой линии, позволяющей гражданам России обратиться с любым вопросом.

«Я вообще не ожидала, что мое обращение увидят. Видимо, и Вселенная на моей стороне. Я рада, что подсветила такую проблему. Оформление выплат, льгот для семьи погибшего — это очень важно. У нас, у женщин, остаются дети, нам надо их на что-то растить, воспитывать», — поделилась Кристина.

В ходе прямой линии Путин принес Кристине извинения за медлительность ответственных служб и заверил, что будет уделять более пристальное внимание контролю над работой государственных служащих.

