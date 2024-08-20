Не останавливаться: ветеран СВО рассказал, как эвакуироваться из зоны боев

Участник СВО, командир мотострелкового взвода, председатель Совета ветеранов гвардейского полка 1430 Константин Рыжак рассказал о правилах эвакуации из зоны боевых действий. По его словам, если при движении на автомобиле начинается обстрел, ни в коем случае нельзя останавливаться.

Когда украинские военные начинают обстреливать движущийся транспорт, критически важно не останавливаться, подчеркнул участник СВО. Наоборот, по его словам, лучше ускориться и продолжить движение. Такую позицию Рыжак обосновал тем, что, если противник стреляет в автомобиль, то по движущейся цели вести прицельный огонь будет сложнее.

«Это в данном случае — самая эффективная и безопасная мера. Просто у человека иногда срабатывает такой рефлекс — скрыться куда-то в укрытие, но в случае обстрела автомобиля это не работает», — предостерег ветеран СВО в эфире радио Sputnik.

В случае атаки беспилотника ситуация аналогичная — останавливаться нельзя, посоветовал Рыжак. При обнаружении дрона необходимо продолжить движение и покинуть опасную зону. Боец СВО отметил, что бывали случаи, когда БПЛА преследовал автомобиль, но в итоге ему не удавалось догнать машину.

Что касается стихийной эвакуации, Рыжак отметил, что автомобилям не следует собираться в колонны — между машинами должна быть ощутимая дистанция. По его словам, скопления автомобилей — основная цель для артиллеристов и операторов дронов.

«Как мы видим, наш противник, украинские боевики, атакуют, в том числе и гражданские автомобили», — отметил командир.

Если автомобиль сломался, следует незамедлительно покинуть транспортное средство и отойти в сторону деревьев, где можно скрыться от наблюдения противника, заключил Рыжак.