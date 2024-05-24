Не оскорбляйте и не доверяйте: названы ключевые правила безопасности в соцсетях

Маркетолог: пользователям соцсетей не нужно переходить по подозрительным ссылкам

Маркетолог и гендир Digital-агентства X6 AGENCY Антон Хоменок назвал надежный пароль и двухфакторную аутентификацию (2FA) одними из главных правил безопасности в соцсетях. По словам эксперта, пароль не должен состоять из простых символов, дат или прозвищ, а периодически его и вовсе лучше менять, сообщает «ФедералПресс» .

Также для большей безопасности необходимо всегда проверять, по каким ссылкам переходит пользователь. Хоменок отметил, что на подозрительные адреса и ссылки, которые отправляют незнакомцы, нельзя кликать ни при каких условиях.

«Как правило, небезопасные ссылки ведут на мошеннические сайты. Они направлены на то, чтобы украсть чувствительные личные данные, такие как номера карт, логины и пароли, чтобы впоследствии использовать их для кражи или вымогания денежных средств», — предупредил маркетолог.

В Сети также не стоит доверять незнакомым людям, напомнил Хоменок.

По словам эксперта, пользователям не следует и оставлять оскорбительные комментарии в адрес других юзеров — стоит помнить, что вся публикуемая информация рискует стать общедоступной, а за публичные оскорбления в интернете предусмотрено наказание по административной статье.