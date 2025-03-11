«Не онкология»: эксперт посоветовал, как реагировать на утечку данных

Клименко про утечку персональных данных: это просто неприятная ситуация

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил реагировать на утечку данных как просто на неприятную ситуацию, а не серьезный недуг.

Клименко сообщил, что в 2024 году «утекло» 600-800 млн данных. Он отметил, что этими данными активно пользуются «милые, добрые» банки с целью получения прибыли.

Хотя Роскомнадзор борется с этим, пытаться заставлять рекламщиков не покупать базы данных — все равно что призывать ломбарды не покупать краденое, привел сравнение эксперт.

По его словам, здесь важно понимать, почему произошла утечка: по вине компании или данные украли мошенники.

В то же время Клименко посоветовал не драматизировать ситуацию.

«Но в конце концов, это не коронавирус и не онкология — просто неприятная ситуация», — сказал он в эфире радио Sputnik.