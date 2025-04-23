Не мочить и вовремя чистить: как продлить жизнь роботу-пылесосу

Роботы-пылесосы стали неотъемлемой частью повседневной жизни — они экономят время, поддерживают чистоту и бережно обращаются с покрытиями. Однако даже самая умная техника требует внимания. Генеральный директор компании «СофтМастер», официального дистрибьютора ECOVACS в России, Дмитрий Кожевников сообщил РИАМО, как продлить срок службы робота-пылесоса и избежать дорогостоящего ремонта.

Первое правило — влага не должна попадать внутрь устройства, так как это может привести к повреждению механизмов. Этому следует уделить внимание, особенно если модель не предназначена для влажной уборки. Попадание воды может вызвать короткое замыкание, что существенно сократит срок службы. Лучше избегать контакта с влагой, а также следить за состоянием контейнера, чтобы не допустить случайных утечек. Нельзя запускать пылесос, если вы разлили жидкость на пол. Перед уборкой пятен стоит протереть образовавшуюся лужу насухо.

Кроме того, не стоит пренебрегать чисткой фильтра. Он задерживает мелкие частицы пыли и со временем теряет свою эффективность. Важно следить за проходимостью воздуховодов, регулярно прочищать фильтры, чтобы не перегревать устройства. Рекомендуется использовать продувку с помощью ручного компрессора — это является безопасным и эффективным способом. Если компрессора нет, то можно промыть фильтр под струей воды, однако необходимо дождаться полного его высыхания перед установкой в пылесос.

«Также перед запуском робота-пылесоса надо убедиться, что в помещении нет проводов и мелких предметов, которые могут помешать его движению. Несмотря на то, что продвинутые модели с ИИ, способны определять природу объекта и объезжать его в случае необходимости, все равно стоить предостерегаться. Запускать пылесос в сильно загрязненные помещения, например, после ремонта, не рекомендуется, потому что его основная функция заключается в поддержании чистоты на постоянной основе, а не в выполнении генеральной уборки. Такие устройства предназначены для регулярного удаления пыли и мелких загрязнений», — сказал эксперт.

Следует обращать внимание на датчики, используемые для навигации и обнаружения препятствий, так как попадание посторонних предметов может нарушить их работу. Используйте мягкую ткань или щетку для аккуратного удаления пыли с поверхности сенсоров. Не забывайте проверять состояние контактных зон, чтобы избежать потери связи с зарядной станцией.

«Распространенной причиной поломок роботов-пылесосов является выход из строя аккумулятора. Чтобы избежать этого, не стоит оставлять его без зарядки на продолжительное время. Если вы уезжаете на дачу или в отпуск, важно всегда возвращать робот на станцию, чтобы аккумулятор оставался в рабочем состоянии и не терял свою емкость. Регулярная зарядка и правильное обращение с батареей помогут значительно продлить ее срок службы», — добавил Кожевников.

Не допускайте, чтобы дети или животные использовали робот-пылесос как игрушку. Излишняя нагрузка на корпус может привести к быстрому износу подвесной системы и других элементов устройства. Также важно периодически проверять колесики, удалять намотанные волосы и мусор.

«Следуя простым, но важным рекомендациям, можно значительно продлить срок службы вашего робота-пылесоса и обеспечить его бесперебойную работу. Регулярный уход, правильное использование и профилактика помогут избежать многих поломок и дорогостоящих ремонтов. Своевременная диагностика и внимательное отношение к устройству обеспечат ему долгую и эффективную службу. Соблюдая эти советы, вы сможете значительно повысить производительность робота и наслаждаться его функциональностью в течение многих лет», — отметил эксперт.