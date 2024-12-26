«Не мешайте мне руководить!»: Норкин показал пародию на Ельцина

В рамках политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ сегодня рассматривали вклад Бориса Ельцина в развитие России. Следует отметить, что положительных воспоминаний о нем практически не было. Тем не менее были попытки вспомнить что-то хорошее. Однако Норкин сразу же признал, что Ельцин ему не понравился с первой же встречи.

Для наглядного пояснения своих эмоций Норкин спародировал Бориса Николаевича, когда делился тем, как впервые столкнулся с первым президентом России. Это событие произошло в Лужниках, на футбольном матче.

Норкин рассказал, что в начале 90-х в Лужниках нередко проводились массовые праздники, и футбол был всегда. Однажды проходила игра между командами правительства Москвы и правительства России. В тот момент телеведущий уже работал в Лужниках и должен был выступить в роли комментатора. Командой мэрии руководил Гавриил Попов, и он с микрофоном подбегал ко всем.

Это была живая, смешная игра, вспомнил Норкин. Когда команда мэрии забила гол, он бросился к Попову, который в ответ заявил что-то шутливое, и все вокруг смеялись. Затем Норкин направился к скамейке запасных, где находился Ельцин. Подошел и сказал: «Борис Николаевич, пропустили мяч, какие коррективы-то тренер вносит?». А первый президент России серьезно ответил ему: «Не мешайте! Я должен руководить игрой!».

«Да и (сниженная лексика — ред.) с тобой, да и руководи! Ты чего, больной что-ли?», — отметил Норкин.

Неизвестно, происходили ли у телеведущего другие встречи с Ельциным после той одной беседы. Однако, упоминая о коротком разговоре, Норкин не упустил возможности передать уникальную интонацию Бориса Николаевича, что сделало его рассказ особенно выразительным.