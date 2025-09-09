Не конец бытия: куда отправится душа после смерти?

сегодня в 16:46

Православные священники: первые 40 дней после кончины имеют значение для души

Православные священники рассказали, где окажется душа после смерти. По словам священнослужителей, смерть в православном понимании — это не конец бытия. Душа, оставив тело, покидает земную жизнь и переносится в пространство, где не существует привычного времени, сообщает «Царьград» со ссылкой на МедиаПоток.

В этом вневременном пространстве душа проходит определенный этап, предшествующий встрече с Богом. Земное время для души ощущается как вечность.

В течение этого периода происходит осознание грехов, и Бог оценивает состояние души, определяя место ее пребывания до суда.

По словам священников, первые 40 дней после кончины имеют особое значение. В этот период родные и близкие могут повлиять на загробную участь души своими молитвами и благими деяниями.