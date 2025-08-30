Не как на картинке: москвич отсудил 500 тыс руб за мебель, отличавшуюся от обещанной

Житель столичного Чертанова при обновлении кухни выбрал в Сети объявление по сборе корпусной мебели, специалисты показали ему картинку с готовым гарнитуром и пообещали сделать работу быстро и в срок, сообщает «Осторожно, Москва».

Но реальность не совпала с обещанной картинкой. В гарнитуре не хватало фасадов, но отличался по цвету и не подходил под размеры кухни. Тогда москвич попросил компанию забрать мебель и вернуть деньги (175 тыс. рублей), но по-хорошему договориться с фирмой не смог. Тогда мужчина обратился в суд.

Через год в суде он добился более 417 тыс. рублей компенсации. В нее включили предоплату 175 тыс. рублей, неустойки за нарушение срока возврата денег (85 тыс. рублей) и за нарушение срока доставки товара (5 тыс. рублей), компенсацию морального вреда (10 тыс. рублей)ю, а еще штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований (137,5 тыс. рублей).

Кроме того, с компании взыскана госпошлина в доход бюджета столицы в размере 8550 рублей.