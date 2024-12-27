Не елка, а «фигвам»: оренбуржцы в шоке от главного новогоднего дерева

сегодня в 16:45

Жители Оренбургской области недовольны тем, что вместо елки им поставили зеленый «фигвам». Власти же убеждают в том, что люди недопоняли их «необычное» оформление дерева, сообщает « Подъем ».

На хуторе Усатовский в поселке Красный Коммунар Оренбургской области сотрудники местного сельсовета вместо традиционной елки установили конструкцию, сделанную в форме конуса, обернутую в ткань зеленого цвета. Сверху повесили праздничные игрушки. Визуально дерево напомнило жилище лесных индейцев вигвам.

В социальных сетях такое «дерево» из ткани назвали «елкой года», «фигвамом» и «носом стратегической межконтинентальной ракеты „Ельник“».

В администрации поселка Красный Коммунар успокоили жителей Оренбургской области и сказали, что вскоре установят стандартную елку. Эта конструкция была лишь попыткой «сделать что-то интересное», но люди, как считают чиновники, не поняли задумки.