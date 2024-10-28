Не для всех сфер: возможно ли в РФ введение 4-дневной рабочей недели

HR и бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова заявила, что в России в некоторых сферах могут ввести 4-дневную рабочую неделю, но для этого необходимы серьезные изменения: в частности, придется переписывать ТК РФ, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

У четырехдневной рабочей недели высокий потенциал, но в российской реальности ее эффективность сильно зависит от очень многих факторов, в том числе от особенностей корпоративной культуры, отметила эксперт.

По ее словам, эта идея полезна для компаний, сотрудники которых работают из дома, для IT-отрасли и креативных индустрий, консалтинга и иных сфер, нацеленных на гибкость и результат, а не количество проведенных на работе часов.

При этом в традиционных отраслях нововведение может не прижиться: работодатели начнут опасаться снижения объемов производства и ухудшения качества обслуживания клиентов. В любом случае сотрудников и компании следует тщательно подготовить к такому изменению, заключила Зеленкова.