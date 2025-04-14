Не для «лебедя»: как правильно утилизировать ненужные шины?

Росприроднадзор: лебедь из покрышек — это небезопасно для природы

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что за 5 лет шины на автомобиле приходят в негодность, дальше они могут начать негативно влиять на тормозной путь и маневренность автомобиля, встает вопрос об их утилизации, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Самый очевидный вариант — это так называемый лебедь из покрышек, когда из отживших свое шин делают «украшение» для газона во дворах. Но в Росприроднадзоре отметили, что это небезопасно: под воздействием осадков и солнечных лучей в окружающую среду выделяются вредные вещества, они портят воздух и почву.

«Или продаю, или при покупке новых сдаю в магазин. Это обмен с доплатой. Мне так проще и выгоднее», — рассказал автомобилист Евгений Рубайло.

В качестве хорошего варианта эксперты называют специальные экопункты: в определенных местах можно сдать любую сезонную резину.