Не дефицитный объект желания: эскортница заявила, что «сосать за iPhone» не модно

Эскортница и актриса 18+ Полина Vogue заявила, что с выходом нового iPhone 17 выражение «спать за смартфон» потеряло былую актуальность, а фокус внимания сместился на другие, более современные подарки, сообщает Life.ru .

«Сегодня iPhone уже далеко не тот дефицитный объект желания, каким он был раньше. Это значит, что „сосать за iPhone“ — выражение, которое раньше использовалось в шутках или критике, сейчас уже утратило актуальность. Одним словом, спать за такой девайс сейчас — моветон», — отметила она.

По словам девушки, после презентации iPhone 17 многие представительницы эскорт-индустрии по привычке внесли новый гаджет в списки желаний или поспешили оформить предварительный заказ.

Полина отметила, что в настоящее время особую значимость приобретают современные цифровые активы, такие как NFT-подарки в Telegram-каналах, а также материальные ценности — автомобили и жилье. iPhone все чаще воспринимается как приятное дополнение или щедрые чаевые, а не как главная цель.

