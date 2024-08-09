Не быть жертвой: психолог рассказала, как забыть негативные отношения

Рано или поздно все встречают нового человека, позволяющего забыть прошлое. Разочарование, измены, нездоровые отношения не позволяют строить новые и здоровые. Психолог Дарья Дуденцова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, как забыть прошлое и стать счастливым в любви.

«Если один мужчина или женщина когда-то поступили плохо по отношению к противоположному полу, это вовсе не значит, что все люди такие», - подчеркнула она.

Однако бывает, что боль долго не проходит. В этом случае стоит обратиться к психологу и в процессе терапии мысленно отделить человека, разбившего сердце, от остальных мужчин или женщин.

«Если вдруг человеку сложно вступать в отношения после таких ситуаций, здесь нужно работать с самооценкой, с пониманием себя. Люди часто думают, что отношения — это история, в которой абсолютно не нужно работать, что есть пары, где люди живут друг с другом по 50 лет», - добавляет Дуденцова.

По ее словам, супруги в счастливых парах работают над отношениями ежедневно, это тяжелый и упорный труд, который, однако, приносит много радости.