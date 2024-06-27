В Подмосковье до 400 тыс руб выросла выплата многодетным семьям за участок

В Подмосковье до 400 тыс. рублей увеличена единовременная денежная выплата многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка, передает корреспондент РИАМО.

Мособлдума приняла закон, которым уточнила условия предоставления многодетной семье однократно меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка.

Так, согласно нововведениям:

исключается требование о необходимости членов многодетной семьи состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Московской области;

с 300 тысяч до 400 тысяч рублей увеличивается размер выплаты.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что по состоянию на начало мая в списке нуждающихся в бесплатных земельных участках — порядка 24,6 тыс. семей.

«Мы предполагаем, что в 2024 году за выплатой обратятся 23,6% состоящих на учете, это порядка 5,8 тысячи семей. На эти цели в бюджете мы предусмотрели более 2,3 млрд. рублей», — обозначил спикер регпарламента.

Он добавил, что исключение требования о состоянии многодетной семьи на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях позволит воспользоваться мерой поддержки еще большему количеству семей.

«Как говорит наш президент: „Поддержка семей с детьми — это фундаментальный нравственный выбор россиян, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни российского общества и ориентиром государственной стратегии“. Мы согласно этому и действуем», — сказал Брынцалов.

По его словам, когда в семье воспитывается трое и более детей — она уже по праву может считаться нуждающейся в поддержке со стороны государства.

«Ведь ни для кого не секрет как накладно сегодня одеть ребенка, обеспечить всем необходимым, дать образование. А когда детей трое, четверо, пятеро? Мы и дальше продолжим работу в этом направлении с целью поддержки рождаемости и повышения качества жизни многодетных семей в первую очередь», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.