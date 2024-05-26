Реформатор стройотрасли Подмосковья Адиль Касумов отмечает день рождения

В воскресенье день рождения отмечает талантливый реформатор строительной отрасли в Московской области, почетный гражданин Подмосковья Адиль Касумов.

Он родился 26 мая 1937 г. в городе Кировобаде Азербайджанской ССР. Прошел путь от рядового инженера до начальника крупнейшего строительного комплекса области, объединившего все строительные организации Подмосковья.

Более 50 лет проработал в системе строительного комплекса региона, в том числе свыше 30 лет — на руководящих должностях. Одним из первых применил метод комплектно-блочного строительства инженерных сооружений и организовал производство более 600 мобильных зданий по современным зарубежным технологиям.

В рекордные сроки (3 месяца) построил современную котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Московской области.

Касумов окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик» в 1960 г. Трудовую деятельность начал инженером-технологом Мытищинского экспериментального автомеханического завода треста «Мособлстройтранс» Главмособлстроя в 1960 г.

С 1961 по 1975 гг. был заместителем директора, затем — директором Мытищинского экспериментального автомеханического завода треста «Мособлстройтранс» Главмособлстроя.

С 1975 по 1976 гг. Касумов был управляющим трестом «Мособлстрой-механизация» № 1 Главмособлстроя. С 1976 по 1983 гг. — начальником управления механизации Главмособлстроя, затем — управляющим трестом «Мособлстройтранс» Главмособлстроя.

С 1983 по 1989 гг. Касумов был замначальника Главмособлстроя. С 1989 по 1993 гг. — заместителем председателя Мособлстрой-комитета — начальником арендно-кооперативного объединения «Мособлинжстрой».

С 1993 г. по н. в. — президент открытого акционерного общества «Мособлинжстрой», с 2009 г. одновременно — председатель совета директоров СРО «Союзинжстрой».

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалями, высшими наградами Московской области. Дважды лауреат премии совета министров СССР. Заслуженный строитель РСФСР.

Постановлением губернатора Подмосковья от 24 мая 2007 года № 86-ПГ Касумову было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».