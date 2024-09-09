Психолог Гаудиум дала россиянам совет, как не ошибиться при принятии решения

Сфера жизни, в которой необходимо принять то или иное решение, играет огромную роль. Психолог Аполлинария Гаудиум в разговоре с РИАМО отметила, что на нее обязательно нужно обращать внимание, чтобы не ошибиться.

«И если речь идет о принятии решений, прежде всего, нужно обратить внимание на эти важные факторы (на сферу жизни — ред.). Потому что у каждого из нас есть сильные стороны. Например, таланты от природы. И есть сферы жизни, в которых мы уязвимы. И в первом случае любому из нас легче принять верное решение, тогда как во втором тот же человек будет медлить с принятием решения, так как знает, что может ошибиться», — рассказала Гаудиум.

В первую очередь, нужно определить сферу жизни, где нужно принять решение: бизнес или любая профессиональная деятельность, развитие личности, отношения, эго, здоровье. Далее следует понять, какие стороны у человека сильные, а какие слабые. Это поможет принять верное решение без ошибок.

Например, если у человека есть бизнес и его сильной чертой является предпринимательская жилка, а решение нужно принять в личной жизни, которая «хромает», то в таком случае лучше обратиться за помощью к человеку, у кого, наоборот, личная жизнь налажена идеально, как у этого человека бизнес, уточнила Гаудиум.

«Самый простой способ принятия верных решений — это, конечно, знание своих сильных и слабых сторон. Чтобы развить в себе слабые стороны, можно найти среди своих знакомых людей, для которых ваша слабая сторона является сильной, и в сложных ситуациях обращаться к ним за помощью. И помните, у этих людей тоже есть свои слабые стороны, в которых вы, вероятно, сильны. И вы можете предложить им свою адекватную помощь в нужный момент», — резюмировала Гаудиум.