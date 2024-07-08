Кофе с низким содержанием кофеина станет более доступным для россиян - эксперт

Кофе сорта Лаурина, который от декаф-зерен отличает природно низкое содержание кофеина и полный вкус настоящей арабики уровня спешелти, станет более доступным для россиян, сообщил РИАМО руководитель направления кофе «Даблби» Алексей Кугаенко.

«Специфика выращивания этого сорта затрудняет его массовое распространение. Кофеин – естественное средство защиты растения от вредителей, понижение его уровня делает кофейное дерево менее устойчивым к воздействию внешних факторов», – отметил эксперт.

Малая урожайность и дополнительные затраты фермеров на уход за плантациями практически полностью исключают возможность найти в приемлемом бюджете достаточно большую партию для стабильных розничных продаж.

Однако в результате поездки в Бразилию в 2023 году специалистам удалось найти оптимальное предложение, благодаря которому на протяжении всего сезона российские любители кофе могут наслаждаться вкусом настоящей бразильской арабики без лишнего тонизирующего эффекта.

Если в зернах обычной арабики содержится порядка полутора процентов кофеина и больше, то в лаурине – в 3-5 раз меньше: всего 0,3-0,5%.