HR-специалист пояснила, за что могут уволить сотрудника с работы

Большинство сотрудников и работодателей не осведомлены о нюансах Трудового кодекса РФ. Важно знать законные причины и способы проведения данной процедуры, сообщила РИАМО основательница HR-компании Sayhire по найму IT-специалистов Татьяна Юсупова.

Она перечислила самые распространенные основания для увольнения по ТК РФ, напомнив при этом, что по закону существуют группы лиц, которых увольнять в одностороннем порядке незаконно.

В первую очередь, это непрохождение испытательного срока (ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Важно помнить, что по результатам испытательного срока нельзя уволить тех, у кого в Трудовом договоре не обозначены условия испытания, а также сотрудников с неистекшим сроком испытания. Даже если работодатель увеличил данный срок, учитываются только сроки, прописанные в ТК РФ.

Юсупова уточила, что в законодательстве прописаны определенные группы лиц, которым нельзя устанавливать испытательный срок. Это, например, беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, лица младше 18 лет, те, кто заключает трудовой договор на срок до 2 месяцев. Еще к данной категории относятся лица, получившие среднее профессиональное или высшее образование и впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение года со дня получения образования.

Вторая причина для увольнения — невыполнение служебных обязанностей, описанных в должностной инструкции или трудовом договоре (п. 5 ст. 81 ТК РФ). Чтобы произвести такое увольнение, необходимо зафиксировать проступок, взять с сотрудника объяснение и оформить приказ об увольнении.

Еще одна причина — алкогольное или наркотическое опьянение на рабочем месте (п. 6 ст 81 ТК РФ). Для такого увольнения надо подготовить акт со свидетелями либо получить заключение врача. Также уволить могут за воровство, различные виды мошенничества, получение денежных средств нечестным путем, утрату доверия в работе с деньгами. (п. 7 ст. 81 ТК РФ). Все это сопровождается актами и объяснительными.

Кроме того, могут уволить за прогул (п. 6 ст. 81 ТК РФ). Производится в случаях, если причина отсутствия не считается уважительной. Отгул и отпуск без согласования с руководителем также считаются прогулами.

Последняя из популярные причин — сокращение штата (п. 2. ст 81 ТК РФ). Чтобы сократить сотрудника, надо издать приказ о сокращении и уведомить работника об этом. В большинстве случаев это необходимо сделать за два месяца. Затем сотруднику следует предложить вакантные должности в компании, уведомить службу занятости, издать приказ об увольнении, оформить все необходимые документы. произвести с сотрудником расчеты.

Также существуют дополнительные причины для увольнения, предусмотренные законодательством.

«На практике „по статье“ из ТК РФ увольняют редко. Даже если есть причина для увольнения в одностороннем порядке, работодатель просит сотрудника написать заявление по собственному желанию. Это связано с трудностью процесса официального увольнения», — заключила Юсупова.