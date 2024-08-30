Эксперты посоветовали, как выбрать трендовые ювелирные украшения 2024 года

Тренд на украшения с цветными вставками и их неожиданные комбинации захватил ювелирный мир в конце 2023 года и набирает обороты по сей день. Ювелирные изделия с рубинами, сапфирами, черными и коньячными бриллиантами становятся частью ярких повседневных образов. Об этом РИАМО сообщил руководитель отдела аналитики ювелирной компании АЛЬКОР Михаил Веселов.

В каждом трендовом направлении есть свои лидеры, предпочтение которым отдает большая часть покупателей: так, изумруд стал настоящим хитом 2024 года. Украшения с этим драгоценным камнем как никогда востребованы у модниц, отдающих предпочтение актуальным и креативным ювелирным изделиям.

«Анализируя продажи украшений с цветными вставками за 2024 год, можно отметить стабильно высокий спрос на ювелирные изделия с изумрудом. Почти 40% всех продаж цветных драгоценных камней приходится на позиции именно с этой драгоценной вставкой. С 2023 года наметился рост спроса на украшения в лимонном золоте с изумрудами. За 1,5 года доля продаж таких украшений составила 12% от общего количества изделий, в то время как спрос на украшения в лимонном золоте с другими драгоценными вставками вырос всего на 4,1%», - сказал Веселов.

Популярность изумруда не могла не отразиться на появлении новых дизайнов в этом направлении. Тем, кто только планирует пополнить свой ювелирный гардероб украшениями с трендовой вставкой, посоветовали присмотреться к комплектам, в которых изумруд виртуозно сочетается с черными и коньячными бриллиантами.

Разнообразие коллекций, представленных на рынке, позволяет найти свое особенное ювелирное изделие даже самым креативным и творческим натурам. Красочные комбинации изумруда с рубинами, сапфирами и бриллиантами в одном украшении поражают буйством ярких оттенков и фантазийными видами огранок.

Так, трендовая огранка «багет», которая год назад стала популярна в ювелирных изделиях с бриллиантами, завоевала любовь представительниц прекрасного пола и в украшениях с изумрудами. Драгоценный камень насыщенного зеленого оттенка прямоугольной формы смотрится одинаково эффектно как соло, так и в сочетании с другими вставками. Особенно популярен этот вид огранки в молодежных коллекциях.

«Ассортимент продукции становится все более разнообразным и смелым, а категория клиентов заметно молодеет. В 2024 году, подхватив тренд на вставку с изумрудом, мы презентовали своим покупательницам классические украшения в лимонном и красном золоте самых трендовых моделей и дизайнов. Серьги-продевки, пусеты и крупные акцентные кольца в сочетании с изумрудом и натуральными бриллиантами различных оттенков – маст-хэв каждой девушки и женщины в этом сезоне», - добавила директор по продукту ювелирной компании «Алькор» Полина Горькова.

Она отметила, что натуральный изумруд, в основе которого лежит природный минерал берилл, отличается особой хрупкостью и требует бережной, аккуратной работы с ним профессионала. Особого ювелирного мастерства требуют и фантазийные виды огранок этой «капризной» вставки - не каждый производитель имеет широкий ассортимент украшений с изумрудом в трендовых формах, таких как: «багет», «маркиз» или «сердце».

Горькова посоветовала, выбирая украшение, обращать внимание не только на его дизайн, но и на репутацию производителя. А также отдавать предпочтение тем ювелирным компаниям, за плечами которых большой опыт работы с драгоценными вставками и высокий уровень доверия покупателей.

«Изумруд – один из самых требовательных природных минералов: хрупкий камень не просто крепить в золото, по этой же причине и огранка изумруда требует особой ответственности и мастерства. С одной стороны, закрепщик должен быть сильным, чтобы надежно зафиксировать вставку, а с другой - важно грамотно применить усилия, чтобы изумруд не раскололся», - обозначила директор производства ювелирной компании АЛЬКОР Елена Блескина.