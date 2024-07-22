Эксперт пояснила, чем отличается лингвокоуч от учителя иностранного языка

Лингвокоучинг — относительно новое направление в сфере преподавания иностранных языков, при этом таких специалистов нельзя назвать учителями, сообщила РИАМО создатель медиаагентства Publicity Buro, спикер TEDx Astana, автор книг «От YESли бы к YESтественно. Как выучить английские времена с помощью мемов» и «МЕМЫ — оружие массового обучения» Алевтина Попова.

Она пояснила, что лингвокоуч — специалист, который помогает клиенту достигать конкретных личных неязыковых целей благодаря владению речью на иностранном языке.

«Что это значит? Цели взрослых учащихся всегда выходят за рамки овладения языком на каком-то уровне: английский, итальянский, китайский нужны для достижения более глобальных жизненных целей, таких как карьерный рост, публичные выступления на международных площадках или иммиграция», — добавила Попова.

Существует принципиальная разница между преподаванием языка и лингвокоучингом. Задача учителя иностранного языка — добиться освоения навыков устной и письменной речи, аудирования, чтения на уровне, предусмотренном программой. То есть цель этого взаимодействия — овладение языком.

«Лингвокоуч придет вам на помощь, если вы задумали проект, который подразумевает владение языком, но иностранный — не самоцель: успешно пройти собеседование на английском, выступить с речью на конференции за границей, найти партнеров за время короткого нетворкинга с иностранныи гостями», — заявила эксперт.

То есть в данном случае цель — применить и с максимальной выгодой использовать те языковые навыки, которые уже есть у человека, для реализации задуманного, отметила Попова.

Кроме того, преподавание языка предполагает следование учебным планам и учебникам с запланированным результатом к концу курса, а лингвокоучинг ориентирован на личные цели ученика и гибкость в методах обучения. В нем учебник может не пригодиться совсем или материалы понадобятся из нескольких пособий одновременно.

Попова привела пример, что для соискателя на должность айтишника основное внимание необходимо уделять не общеязыковым навыкам, а созданию заманчивого резюме и подготовке к собеседованию в пределах рабочих вопросов и компетенций.

«Один из моих кейсов — получение работы видеографа в англоговорящей стране с входными языковыми навыками, близкими к нулю, всего после трех сессий. В дальнейшем этот человек блестяще выучил язык всего за год практически без помощи преподавателя благодаря ежедневному общению», — сказала эксперт.

Чтобы не терять время, важно найти специалиста, который разберется в вашей задаче и найдет пути для ее быстрого решения, заключила Попова.