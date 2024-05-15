Эксперт Желябина рассказала, какие вопросы нужно задать при трудоустройстве

Прежде чем звонить работодателю, подготовьтесь к беседе: зафиксируйте вопросы, которые вы хотите задать рекрутеру, сообщила РИАМО начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина.

«Прежде чем звонить работодателю, подготовьтесь к беседе: зафиксируйте вопросы, которые вы хотите задать рекрутеру. Во время разговора важно указать причину звонка и спросить, есть ли какие-то новости по поводу вашей кандидатуры. Возможно, решение еще не принято или рекрутер не знает точного ответа. В любом случае, можно попросить уточнить сроки принятия решения», — сказала Желябина.

Она добавила, что, если соискатель крайне заинтересован в вакансии, он может сам позвонить рекрутеру и узнать, возьмут ли его на работу или нет.

«Перед звонком важно оценить ситуацию и выбрать для этого правильное время. В первую очередь, выждать паузу после завершения интервью. В случае, если было дано конкретное время ожидания, важно его придерживаться», — отметила эксперт.

Желябина подчеркнула, что нужно быть терпеливым и готовым к любому результату. Если соискателю отказали, ему необходимо проявить вежливость, поблагодарить за уделенное время и возможность участвовать в конкурсе на вакансию.

«Не стоит забывать, что процесс подбора персонала — это, прежде всего, взаимоотношения между людьми, и профессиональное поведение кандидата может произвести положительное впечатление на работодателя», — резюмировала специалист.