52% россиян признались, что переманивали талантливых знакомых на свою работу

Хантинг — привлечение талантливых знакомых, друзей и родственников на свое место работы. Опрос 7 000 человек показал, что этим занимались 52% работающих россиян. Чаще всего в хантинге участвовали представители маркетинга, рекламы и PR (65%), сообщили РИАМО в пресс-службах порталов «Авито Товары» и «Авито Услуги».

Часто в переманивании людей на свою работу бзамечают представителей гостинично-ресторанной сферы и туризма (64%), автомобильного бизнеса (62%), административных работников (62%) и специалистов из отрасли строительства и недвижимости. (61%).

34% россиян отметили, что у них не было возможности переманить друзей или в этом не было необходимости. 13% отказывались от этой идеи по морально-этическим соображениям. К 64% респондентам обращались сами руководители с просьбой найти квалифицированные кадры, 35% в ответ рекомендовали своих знакомых. Такой формат часто практикуют маркетологи, рекламщики, строители, специалисты в сфере недвижимости, охраны.

19% признались, что не знали, кого рекомендовать, 10% не захотели работать со знакомыми, 11% никогда не получали таких просьб от работодателя, но предлагали друзей самостоятельно. 24% респондентов никогда и никого не рекомендовали.

Согласно опросу, сами работодатели осознают важность сотрудников на фоне дефицита кадров, поэтому они пресекают хантинг. 22% опрошенных отметили, что в их компании часто повышают зарплаты и сотрудников в должности. Чаще всего так пытаются удержать работников сфер туризма и гостинично-ресторанной сферы (31%), банков (29%), строительства и недвижимости (28%). Также работодатели принимают другие меры, чтобы удержать сотрудников: премии (20%), гибкий график работы (18%), профессиональный рост (17%), обратная связь с работниками (15%), развитие бонусных программ (12%). 35% затруднились ответить, какие меры предпринимает начальство для удержания сотрудников.