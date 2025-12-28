Называл РФ «концлагерем»: москвича арестовали из-за комментариев в Telegram

Предпринимателя из Москвы арестовали по делу о призывах к терроризму

Предпринимателя из Москвы арестовали по делу о призывах к терроризму из-за комментариев в мессенджере Telegram. Мужчина называл Россию «концлагерем» и был недоволен «слабыми» соперниками национальной сборной по футболу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

17 декабря силовики пришли с обыском к 44-летнему предпринимателю Артему А. Москвич был задержан по делу об оправдании терроризма. На следующий день суд отправил бизнесмена в СИЗО до 17 февраля.

Дело было возбуждено из-за активности мужчины в Telegram. Он часто оставлял комментарии в оппозиционных каналах, особенно активно участвуя в чате Александра Невзорова*. В своих сообщениях он выражал ненависть к президенту РФ Владимиру Путину, называл Россию «концлагерем» и высмеивал новость об игре сборной России с Сирией, заявляя, что сборная должна играть с «людоедами с острова Кука».

Кроме того, Артем писал о своем желании эмигрировать, но не знал, чем будет заниматься за пределами России.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

