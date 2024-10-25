Названы законные способы открыть дверь квартиры, если ключи остались внутри

Жильцам квартир дали несколько советов, как законно попасть в жилье, если ключи от двери были потеряны или остались внутри, сообщает Общественная Служба Новостей .

Жильцам многоэтажек советуют сохранять спокойствие в случае, когда не удается попасть в собственную квартиру из-за потерянного или оставленного внутри ключа. Всегда можно вызвать специалистов, которые помогут вскрыть замок. Однако не стоит забывать, что ни один квалифицированный мастер не вскроет замок без присутствия полиции.

Для тех, кто не хочет тратить лишние деньги и просить помощи, тоже есть несколько простых способов, как снова попасть в свою квартиру. Важно понимать, что все предложенные ниже способы только для собственников жилья, в противном случае нарушителя будет ждать неотвратимое наказание — вплоть до возбуждения уголовного дела.

Если при вас не оказалось ключей от квартиры или от автомобиля, то для начала нужно проверить все карманы, затем вспомнить, где вы бывали ранее, с кем виделись, у кого были дома. Если ключа нигде и ни у кого не нашлось, то стоит задуматься, где же лежат запасные ключи.

Если дубликата ключей ни у кого не оказалось, уже следует подать объявление о пропаже ключей. После этого нужно быть осторожнее, так как наверняка будут названивать мошенники. Также эксперты советуют не рассказывать о потерянных ключах соседям по подъезду или по парковке, а также в соцсетях.

Если ключи так и не нашлись, то есть еще один выход из сложившейся ситуации — вскрытие двери. В данном вопросе могут помочь УК, МЧС или промышленные альпинисты, если пострадавший живет на верхних этажах.

Без присутствия полиции ни один слесарь не будет вскрывать вашу квартиру, поэтому сразу нужно звонить в 102 либо участковому. При вскрытии дверей правоохранительные органы санкционируют вход и проверят необходимые документы.

Даже если ключ нашелся, и все двери целы, то лучше все же сменить замки.