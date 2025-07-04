Названы топ-3 самых востребованных онлайн-услуг в образовании Подмосковья
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Цифровые сервисы в сфере образования продолжают активно развиваться и пользоваться высоким спросом у жителей Московской области. С начала 2025 года ими воспользовались более 334 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Наибольшее количество обращений зафиксировано по следующим направлениям: запись в кружки и секции — 158 721 обращение, подача заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ — 110 807 обращений и запись в школу — 64 679 обращений.
Эти показатели подтверждают высокую востребованность цифровых решений в образовательной сфере и удобство получения государственных услуг в онлайн-формате.
«Сегодня на региональном портале государственных услуг доступно 19 цифровых сервисов в сфере образования. Мы фиксируем стабильный рост интереса со стороны родителей и обучающихся к онлайн-формату взаимодействия с образовательной системой. Это современно, оперативно и прозрачно», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Развитие цифровых технологий остается важной частью стратегии по повышению качества образовательной среды в регионе.
В ведомстве добавили, что работа по совершенствованию цифровой инфраструктуры продолжается, а повышение качества и доступности онлайн-услуг остается одним из приоритетов региональной образовательной политики.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.