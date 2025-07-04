Названы топ-3 самых востребованных онлайн-услуг в образовании Подмосковья

сегодня в 16:58

Цифровые сервисы в сфере образования продолжают активно развиваться и пользоваться высоким спросом у жителей Московской области. С начала 2025 года ими воспользовались более 334 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Наибольшее количество обращений зафиксировано по следующим направлениям: запись в кружки и секции — 158 721 обращение, подача заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ — 110 807 обращений и запись в школу — 64 679 обращений.

Эти показатели подтверждают высокую востребованность цифровых решений в образовательной сфере и удобство получения государственных услуг в онлайн-формате.

«Сегодня на региональном портале государственных услуг доступно 19 цифровых сервисов в сфере образования. Мы фиксируем стабильный рост интереса со стороны родителей и обучающихся к онлайн-формату взаимодействия с образовательной системой. Это современно, оперативно и прозрачно», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Развитие цифровых технологий остается важной частью стратегии по повышению качества образовательной среды в регионе.

В ведомстве добавили, что работа по совершенствованию цифровой инфраструктуры продолжается, а повышение качества и доступности онлайн-услуг остается одним из приоритетов региональной образовательной политики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.