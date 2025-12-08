Названы страны, откуда чаще всего приезжают иностранцы в Новосибирскую область

Более 400 тыс иностранных граждан въехали в Новосибирскую область в 2025 году

Главное управление МВД по Новосибирской области предоставило данные о странах, граждане которых чаще всего въезжают в регион. В 2025 году лидерами по числу прибывших стали Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Китай.

По информации ведомства, за год через пограничные пункты пропуска Новосибирской области въехало более 400 тысяч иностранных граждан. За этот же период свыше 390 тысяч человек покинули территорию России.

Кроме того, около 140 иностранных граждан были депортированы за нарушение законодательства. В МВД отметили, что миграционный учет ведется по месту пребывания иностранных граждан в регионе.

