Названы сроки отключения фонтанов в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде работа фонтанов завершится к концу сентября, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент благоустройства.
Отключение фонтанов будет производиться с учетом погодных условий, технических характеристик и особенностей оборудования каждого водного сооружения.
В департаменте благоустройства уточнили, что работы по отключению фонтанов и подготовке их к зимнему периоду будут выполняться параллельно.
С начала октября и до середины месяца специалисты выполнят комплекс необходимых процедур: произведут слив воды, демонтируют насосы, насадки, светильники и электронные системы управления. Кроме того, будет произведена очистка камер, труб и поверхностей фонтанов. Завершающим этапом станет установка защитных конструкций для обеспечения сохранности фонтанов в зимний период.
«Данные профилактические работы необходимо проводить ежегодно до наступления заморозков для обеспечения защиты оборудования от неблагоприятных погодных условий в зимний период», — добавили в ведомстве.