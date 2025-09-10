Названы сроки отключения фонтанов в Нижнем Новгороде

сегодня в 18:41

Нижегородские фонтаны будут отключены к концу сентября

В Нижнем Новгороде работа фонтанов завершится к концу сентября, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент благоустройства.

Отключение фонтанов будет производиться с учетом погодных условий, технических характеристик и особенностей оборудования каждого водного сооружения.

В департаменте благоустройства уточнили, что работы по отключению фонтанов и подготовке их к зимнему периоду будут выполняться параллельно.

С начала октября и до середины месяца специалисты выполнят комплекс необходимых процедур: произведут слив воды, демонтируют насосы, насадки, светильники и электронные системы управления. Кроме того, будет произведена очистка камер, труб и поверхностей фонтанов. Завершающим этапом станет установка защитных конструкций для обеспечения сохранности фонтанов в зимний период.

«Данные профилактические работы необходимо проводить ежегодно до наступления заморозков для обеспечения защиты оборудования от неблагоприятных погодных условий в зимний период», — добавили в ведомстве.