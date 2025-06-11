Названы самые востребованные профессии в социальной сфере

Специалисты в сфере социальной защиты сегодня как никогда востребованы. Сейчас особая потребность есть в социальных помощниках и координаторах, сообщил РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

«Это уникальная сфера, где технологии идут в ногу с человеческим участием. Несмотря на развитие цифровых сервисов, главной ценностью профессии остаются внимание, поддержка и умение быть рядом в трудный момент», — сказал Семеренко.

Он добавил, что сейчас особая потребность — в социальных помощниках, которые заботятся о пожилых и маломобильных горожанах на дому: помогают с покупками, уборкой, готовкой.

«Не менее важны и социальные координаторы, работающие в больницах, — они берут на себя все непрофильные заботы: документы, связь с родственниками, сопровождение. Эти люди снимают нагрузку с врачей и помогают пациентам чувствовать себя не одинокими», — подчеркнул эксперт.

Семеренко отметил, что также востребованы и медиаторы — специалисты, которые помогают семьям преодолевать конфликты.

«Они не дают советов, а помогают людям услышать друг друга. Учиться на специалиста можно в колледжах и профильных вузах. А найти работу — не только в государственных учреждениях, но и в НКО», — заключил он.