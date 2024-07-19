Названы самые престижные профессии у россиян

Эксперт-аналитик Headhunter.ru Ангелина Черняева отметила, что престиж профессии во многом определяется заработной платой, спросом на рынке труда, важностью для общества и возможностью приносить пользу. По ее словам, в последние годы в России наблюдается рост престижности рабочих профессий, сообщает Общественное Телевидение России .

Аналитики рекрутингового агентства Headhunter.ru провели исследование и составили рейтинг самых престижных профессий среди россиян. Возглавили список IT-специалисты (51%), за ними следуют ученые и исследователи (38%), инженеры (37%), врачи и медсестры (30%), после чего идут творческие профессии.

С недавнего времени в стране фиксируют рост престижности рабочих профессий, отметила Черняева. Это связано с дефицитом рабочих кадров и ростом их зарплат. Тем не менее, порой молодые люди отдают предпочтение «легким заработкам в интернете», что затрудняет найм специалистов рабочих специальностей, поделилась аналитик.

Исследование также показало, что за последние 10 лет почти половина россиян (48%) стали считать рабочие профессии более престижными. По мнению Черняевой, это связано с тем, что соискатели видят улучшение условий труда и рост зарплат в этой сфере.

При этом офисные специальности, такие как менеджеры и администраторы, пользуются все меньшим спросом — лишь 6% отнесли их к числу престижных.