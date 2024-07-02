Названы самые популярные книги о футболе у россиян

Автобиография Алекса Фергюсона стала одной из популярнейших книг о футболе в РФ

Специалисты книжного сервиса «Литрес» проанализировали самые популярные у россиян книги о футболе в 2024 году и назвали лидеров, пишет «Сноб» . Исследование приурочено к проходящему в Германии Евро-2024.

В России самым популярным изданием стала «IQ в футболе. Как играют умные футболисты» Дена Бланка. На втором и третьем месте — автобиография британского тренера Алекса Фергюсона (аудио и электронный формат).

Четвертую строчку заняла книга Гильема Балаге «Пеп Гвардиола. На пике», посвященная тренеру «Барселоны». Топ-5 лидеров замкнула биография португальца Криштиану Роналду.

В десятку самых читаемых футбольных книг также попали биография Карло Анчелотти и Юргена Клоппа, аудиокнига «Я, Лионель Месси». В топе лучших находится и российская книга — «Азбука футбола. Увлеки своего ребенка самой популярной игрой!» под авторством комментатора Георгия Черданцева.

Эксперты «Литреса» изучали бесплатные скачивания, продажи, чтение книг и прослушивание по подписке.