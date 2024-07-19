Названы самые интересные для абитуриентов темы обучения

В 2024 году при поступлении у абитуриентов Государственного университета просвещения наибольший интерес вызвали следующие направления обучения: история и обществознание, иностранные языки, безопасность жизнедеятельности и основы применения беспилотников, сообщили РИАМО в пресс-службе вуза.

В университете еще идет приемная кампания. Уже прошло три недели, и внимание абитуриентов, как и в прошлом году, сосредоточено на педагогических специальностях – история и обществознание, иностранные языки. Большой интерес вызвала и новая специальность с двумя профилями подготовки – безопасность жизнедеятельности и основы применения беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в топе у поступающих лечебное дело, лингвистика, дизайн.

Вуз традиционно находится на хорошем счету у абитуриентов. В 2023 году, по данным Минпросвещения России, он вошел в четверку самых популярных педвузов. В текущем году интерес вызывает введение льгот для платников – представителей педагогических династий.

Как отметила и. о. ректора Ирина Кокоева, скидки на большинство специальностей магистратуры, бакалавриата, специалитета для ребят из учительских семей, поступающих в Год семьи, составят 50% на весь срок обучения. Педагоги, решившие повысить уровень знаний в аспирантуре, также смогут учиться за половину стоимости.