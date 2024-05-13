Названы простые техники обучения «слепой» печати

Десятипальцевый набор текста на клавиатуре позволяет как увеличить скорость печатания, так и сохранить здоровье. Также при «слепом» методе печати можно избежать боли в спине и не напрягать зрение, сообщает портал «Узнай» .

В рамках обучения быстрой печати на клавиатуре сперва нужно научиться правильно ставить руки. На клавишах F/А и J/О предусмотрены выпуклости, благодаря которым можно ориентироваться вслепую.

«Пальцы в исходном положении должны быть на определенных клавишах: левая рука — на буквах ФЫВА, правая рука — на ОЛДЖ», — говорится в статье.

После этого каждый палец нужно лишь «научить» нажимать определенные клавиши. Самым эффективным способом освоения навыка «слепой» печати считают именно онлайн-тренажеры. Речь идет об игре, которая помогает развить быструю десятипальцевую печать.

Саму программу можно скачать как на компьютер, так и на смартфон. Самые популярные из таких приложений — «Stamina-онлайн», FastKeyborgTyping, «СОЛО на клавиатуре» и «ВСЕ10».