Названы признаки поддельной икры в российских магазинах

Диетолог Дарья Русакова отметила, что россияне массово закупаются красной икрой в магазинах перед новогодними праздниками, но не все продаваемые там товары настоящие. Как купить качественный продукт, а не фальсификат икры без витаминов и минералов, сообщает «Вечерняя Москва».

Есть разные виды красной икры. Их свойства отличаются. Так, икра горбуши имеет нейтральный вкус. У нее тонкая оболочка, которая быстро лопается. Также из нее появляется сок. Икра кеты имеет большие габариты. Она обладает слабосоленым сливочным вкусом. Икра форели имеет горчинку. Она более плотная.

На подделку указывает ряд факторов. Среди них низкая стоимость. Натуральная икра будет иметь высокую цену.

Также важно обратить внимание на упаковку. Если деликатес натуральный, то он продается в стеклянной или металлической таре. На упаковке должна быть маркировка с написанием разновидности лососевого продукта, дата, когда продукт изготовили, и срок годности.

Настоящая икра должна быть красной. У нее может быть небольшой оранжевый оттенок. Если же икра аномально красная или яркая, то, скорее всего, это подделка.

Еще у натурального продукта икринки упругие, немного влажные. Их должно быть просто отделять друг от друга. Если же икра сухая или крошится, то, скорее всего, это подделка.

